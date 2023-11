S. Alessio Siculo, il Poliambulatorio a “Villa Solaria”: Comune e Asp siglano l’accordo

Accordo raggiunto tra il Comune di S. Alessio Siculo e l’Azienda sanitaria provinciale per l’utilizzo di “Villa Solaria”, l’ex casa-albergo per anziani, come sede provvisoria del Poliambulatorio durante il periodo necessario per consentire l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione finanziati dal “Pnrr” per realizzare la Centrale operativa territoriale.

L’intesa è stata messa nero su bianco su un contratto di comodato d’uso gratuito in cui è stato stabilito che l’Asp si impegna ad effettuare gli interventi di manutenzione straordinaria finalizzati ad adeguare l’immobile, compresi gli impianti ai fini dell’agibilità della struttura, per una spesa totale di 128.000 euro e, dunque, senza alcun costo a carico del Comune. Il contratto sarà valido per tre anni ed è stato concesso l’utilizzo di tutto il piano terra (ad eccezione della sala riunioni pluriuso) e dell’intero primo piano, così come chiesto dai vertici dell’azienda, che si farà anche carico degli oneri di manutenzione ordinaria e di tutte le spese di allacci e volture delle utenze (acqua, energia elettrica, gas, telefonia) e del pagamento dei relativi consumi.

«Un accordo conveniente per mantenere i servizi sanitari in paese e rimettere in funzione l’immobile chiuso ormai da quasi cinque anni - commenta il sindaco Domenico Aliberti - che rimanendo inutilizzato continuerebbe a deteriorarsi. Inoltre per indire un nuovo bando di gara per affidare la gestione della casa albergo per anziani sarebbe necessario effettuare interventi di manutenzione straordinaria che, attualmente, il Comune non può affrontare».

