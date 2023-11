Messina, incendio all'interno dell'area che ospita il presepe di Castanea. Danni contenuti

Paura ieri sera a Castanea dove si è sviluppato un grosso incendio proprio nella zona in cui viene realizzato annualmente il tradizionale presepe, vanto del villaggio e della città. Erano circa le 18 quando è scattato l’allarme fra coloro che erano, in quel momento, proprio alle prese con l’organizzazione dell’allestimento.

Qualcuno ha iniziato a gridare “ al fuoco!” perché ha visto che stava bruciando l’area della pastorizia del lungo percorso della rappresentazione del villaggio natalizio realizzato a Villa Costarelli. Tutti a quel punto si sono dati da fare per cercare di limitare i danni, innanzi tutto chiamando i soccorsi che di lì a poco sono arrivati. I Vigili del fuoco sono giunti con un squadra ed una autobotte e hanno domato il rogo che però per circa un’ora ha rovinato il prezioso lavoro avviato lo scorso ottobre.

In cenere sono andate le 4 capanne dove trovano posto i pastori nella parte finale del percorso del famoso presepe di Castanea. Miracolosamente salva, verrebbe da dire, la grotta, il luogo clou della rappresentazione. Quell’area di circa 400 metri quadri dovrà essere ricostruita e riportata alla sua suggestione.

Gli organizzatori, con in testa il presidente dell'associazione Giovanna d'Arco, Tonino Spanò, hanno voluto rassicurare che i danni, tutto sommato sono contenuti e che anche questa edizione potrà regolarmente tenersi a partire, come tradizione vuole, dal 25 dicembre. Esclusa la matrice dolosa del rogo.