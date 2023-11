Messina, incendio all'interno dell'area che ospita il presepe di Castanea. Danni contenuti

Un incendio si è sviluppato nel tardo pomeriggio all'interno dell'area dove ogni anno viene allestito il presepe di Castanea. A fuoco un'area di circa 400 metri quadri con strutture in legno che sono andate distrutte. Il cortocircuito avrebbe generato le fiamme prima del piazzale della grotta che però non è stata danneggiata. In fiamme solo i covoni di quattro capanne. Sul posto i vigili del fuoco con una squadra e un'autobotte che hanno spento l'incendio dopo un lungo intervento anche di messa in sicurezza della zona.

Il presidente dell'associazione Giovanna d'Arco, Tonino Spanò, rassicura sull'entità del danno e sta preparando un comunicato nel quale spiegherà i dettagli.