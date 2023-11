Messina, il doppio concerto di Ligabue: l'ATM dispone un servizio navetta per raggiungere il PalaRescifina

In occasione del doppio concerto di Ligabue di giovedì 30 novembre e venerdì 1 dicembre 2023, sarà attivato un servizio navetta dedicato per raggiungere facilmente il PalaRescifina e sarà prolungato orario dei tram. Tutte le informazioni ATM Messina ripropone il servizio di bus navetta per la tratta “Zir-PalaSport”, che consentirà a tutti coloro si recheranno al concerto di Ligabue di raggiungere il PalaRescifina in tutta comodità. Un servizio molto apprezzato dagli utenti in occasione dei concerti tenutisi a Messina la scorsa estate e che l’ATM Messina propone anche in questa occasione, al fine di consentire un regolare afflusso e deflusso del pubblico. Il servizio navetta sarà a disposizione dalle 18:30, fino alle 21:00.Le navette saranno poi disponibili anche per consentire il deflusso del pubblico, in sicurezza a fine concerto. Per garantire il miglior servizio possibile alla cittadinanza e alleviare ulteriormente il peso sul traffico cittadino, saranno anche aumentate le corse del tram, che sarà attivo fino al totale deflusso del pubblico. Oltre alla navetta dedicata, sarà sempre possibile usufruire della Linea 1 Shuttle 100, secondo gli orari pubblicati sul sito di Atm spa (www.atmmessinaspa.it). Il biglietto ha il costo 4 euro e può essere acquistato presso le ricevitorie automatiche (TVM) e i box Atm oppure tramite App.