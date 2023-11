Lipari, ormeggi abusivi a Marina Corta: sequestrato un campo di boe, nove indagati

La Guardia costiera di Lipari ha sequestrato, negli approdi di Marina Corta, i sistemi di ormeggio di nove società che operano nel settore nautico ed in particolare nell'attività di locazione e noleggio di unità da diporto. L'inchiesta è stata coordinata in prima persona dal Procuratore capo di Barcellona Giuseppe Verzera che ha richiesto il provvedimento firmato dal Gip del Tribunale.

La Guardia Costiera ha applicato i sigilli all'intero campo di boe ed agli ormeggi che fra l'altro costituivano un pericolo per la sicurezza della navigazione. Le boe infatti erano ancorate a blocchi di cemento armato, anch'essi sequestrati, sommersi nei fondali.

L'intera attività di locazione era svolta senza alcuna concessione demaniale marittima e senza alcuna autorizzazione. Nove le persone, titolari delle società, iscritte sul registro degli indagati con l'ipotesi di reato di occupazione di beni demaniali in concorso.