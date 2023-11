La rettrice Spatari felice: "Grazie al prof. Moschella, non ho fatto promesse a nessuno. Alla squadra penseremo dopo"

Felicissima alla fine, la professoressa Giovanna Spatari. E' la prima rettrice dell'Ateneo di Messina e del Sud Italia, la dodicesima donna in Italia a prendere la guida di un Ateneo. «Mi sento responsabile del consenso che ho ricevuto e prometto il massimo impegno per non deludere per il prossimo sessennio la mia comunità. Voglio garantire un clima di lavoro sereno e il raggiumtimento dei migliori obiettivi possibili per questo Ateneo». La Spatari ha ringraziato il prof. Moschella per l'appoggio: "E' stato fondamentale, mi accomuna a lui un progetto comune, questo successo non è frutto di promesse. Non ho fatto promesse a nessuno. Alla squadra penseremo in seguito, per adesso penso ad alcune incombenze che aspettano l'Ateneo come il bilancio di dicembre".