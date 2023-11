S. Alessio Siculo, non era in servizio al Poliambulatorio: pediatra indagato

Era luglio e una turista con la figlioletta si recò al Poliambulatorio di S. Alessio Siculo perché la piccola manifestava problemi di salute, sicura di ricevere un aiuto sapendo che in quel presidio era attiva la Guardia medica pediatrica.

All’arrivo, però, non trovò nessun medico in servizio e allora decise di segnalare l’anomalia ai Carabinieri.

E l’intervento delle Forze dell’ordine ha portato all’apertura di un’inchiesta, visto che in quell’orario doveva essere garantita l’apertura della struttura sanitaria agli utenti.

Nei confronti del pediatra assente dal servizio è stato adesso emesso un avviso di conclusione delle indagini preliminari, firmato dal pubblico ministero Francesca Bonanzinga della Procura della Repubblica di Messina, notificato dai Carabinieri della Stazione di Sant’Alessio Siculo. Lo specialista, in servizio all’Asp di Messina, è indagato per il reato di interruzione di pubblico servizio per avere omesso di presentarsi al Poliambulatorio nonostante quel giorno, era un sabato, avrebbe dovuto essere presente nel Punto Primo Intervento Pediatrico a partire dalle 10. Invece arrivò circa due ore dopo, contattato telefonicamente, quando già erano partiti gli accertamenti dopo la segnalazione dell’utente.

