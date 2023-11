Furto negli spogliatoi durante la gara Atletico Pagliara-Città di Troina. Agli ospiti mancavano soldi e oggetti preziosi

Nel pomeriggio, durante lo svolgimento della partita Atletico Pagliara-Città di Troina, si è verificato uno spiacevole episodio di furto all’interno dello spogliatoio della squadra rossoblù. I tesserati dell’ASD Città di Troina, una volta rientrati nell'autobus al termine dell’incontro, hanno scoperto la mancanza di contanti dai propri portafogli e di alcuni oggetti di valore.

Il furto è stato presumibilmente commesso durante lo svolgimento della partita, quando gli spogliatoi erano momentaneamente sguarniti. È motivo di grande dispiacere constatare che simili incidenti possano accadere in un contesto sportivo, dove il rispetto reciproco e la lealtà dovrebbero essere i principi fondamentali.

L’ASD Città di Troina esprime la propria indignazione per questo spiacevole evento e chiede alle autorità competenti di fare chiarezza sulla vicenda, assicurando che i responsabili siano identificati e puniti secondo la legge.

L'episodio non solo getta un'ombra sulla giornata sportiva, ma solleva anche questioni sulla sicurezza negli impianti sportivi. Il club rossoblù si augura che vengano prese le opportune misure per evitare che simili incidenti possano ripetersi in futuro.

L’ASD Città di Troina comunica che nelle prossime ore sporgerà denuncia alle autorità competenti. Il club, comunque, resta concentrato sulle proprie attività sportive e confida nella giustizia affinché questo spiacevole episodio venga risolto nel più breve tempo possibile.