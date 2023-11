Messina, no alla violenza contro le donne: il video multilingue degli studenti dell'istituto Villa Lina Ritiro

Il tragico femminicidio di Giulia Cecchettin, uccisa a soli 22 anni dal suo ex Filippo Turetta e lasciata in un dirupo, ha scosso profondamente anche la comunità dell'Istituto Comprensivo (IC) Villa Lina Ritiro di Messina. Di fronte a questo drammatico episodio, gli studenti dell'istituto hanno scelto di manifestare il loro dissenso e la loro indignazione in un modo costruttivo e sensibilizzante.

Motivati dal desiderio di far luce su un fenomeno dolorosamente attuale e diffuso, gli studenti hanno realizzato un breve video che condanna in maniera ferma e decisa la violenza contro le donne. Il video si distingue per l'uso di diverse lingue, simbolo dell'importanza di un messaggio che supera ogni barriera linguistica e culturale e si rivolge a un pubblico il più ampio possibile.

Questo progetto, che non solo condanna la violenza ma invita anche alla solidarietà e alla denuncia, è stato realizzato sotto la guida attenta dei docenti dell'IC Villa Lina Ritiro e con il sostegno della dirigente scolastica, la Prof.ssa D'Amico. L'impegno dell'istituto nell'educazione affettiva e nella parità di genere è ben noto, e questa iniziativa si inserisce in un percorso educativo già consolidato.