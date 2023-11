"La Croce rossa in piazza" è il nome della nuova campagna dedicata alla donazione del sangue. Il camper attrezzato della Cri sarà posizionato in piazza Cairoli sabato 2 e domenica 3 dicembre per consentire la cosiddetta predonazione, ovvero un semplice prelievo che consente di scoprire se si è donatori o meno. Il camper della Croce rossa sarà a disposizione dei cittadini dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 16.