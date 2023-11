La "rapina" alla coppia di Castroreale: l'autore arrestato a Vittoria. E' accusato anche di maltrattamenti in famiglia

Arrestato l'autore della rapina in abitazione che ha visto vittima una coppia di Castroreale. I Carabinieri della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto lo hanno trovato a Vittoria. Si tratta di un cittadino 51enne extracomunitario ritenuto responsabile anche dei reati di lesioni aggravate in concorso mediante l’utilizzo di armi e maltrattamenti in famiglia.

A seguito delle indagini, dirette dal Procuratore Capo Giuseppe Verzera, e delle primissime risultanze investigative, è stato spiccato un provvedimento di fermo di indiziato di delitto a carico dell'uomo. Il soggetto, ex compagno di una delle parti offese, si era reso irreperibile, subito dopo il fatto, nella zona del Ragusano. Il gip di Ragusa, condividendo appieno l’impianto accusatorio della Procura di Barcellona Pozzo di Gotto, ha convalidato il fermo emesso dal sostituto procuratore responsabile delle indagini.

La parte offesa dai maltrattamenti in famiglia, a seguito di quanto subito, è stata accompagnata presso una località protetta.