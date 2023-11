Incidente sul lavoro a Sinagra, 60enne gravemente ferito a una gamba

Incidente sul lavoro questa mattina a Sinagra. Un uomo di 60 anni è rimasto gravemente ferito alla gamba sinistra mentre eseguiva dei lavori in un cantiere, nei pressi dell'ex rifornimento. L'operaio, impegnato nei lavori di rifacimento del marciapiede che scorre lungo la via Umberto Corica, si sarebbe procurato un profondo taglio all'arto inferiore maneggiando un attrezzo di lavoro. Intervenuti immediatamente alcuni medici del luogo, in attesa dell'arrivo dei sanitari del "118", sono state prestare le prime cure. Immediatamente dopo il sessantenne, molto conosciuto in paese, è stato trasferito in ospedale.