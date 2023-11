Serpente a spasso nel centro di Messina: caos e paura in via Garibaldi

La presenza di un serpente in pieno centro, in via Garibaldi, a Messina ha destato perplessità e paura tra i residenti e i passanti della zona. E' stato avvistato nei pressi della farmacia Brancato e la sua "passeggiata" è stata circoscritta con una scopa. Successivamente il rettile, che secondo la ricostruzione dei passanti sarebbe spuntato da una griglia della fognatura, è stato catturato all'interno di uno scatolone, in attesa dell'arrivo della polizia municipale.