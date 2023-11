Milazzo, disco verde al restyling dell’Ex Mercato coperto

Sono stati consegnati ieri all’Ati Gaia Costruzioni srl di Messina, che ha offerto un ribasso del 34,22 per cento sul prezzo a base d’asta pari a due milioni e duecentomila euro, i lavori per la ristrutturazione dell’ex Mercato coperto. La consegna dei lavori è stata parziale, in quanto ancora non si è definita la questione del Commissariato di pubblica sicurezza che dovrebbe lasciare i locali all’inizio del nuovo anno. In tal senso, il Comune ha inviato in Prefettura e in Questura una nota nella quale comunica appunto che l’intervento avrà inizio nell’ala più vicina all’ex pescheria, per poi spostarsi nell’immobile attualmente occupato dal Commissariato che dovrebbe liberare i locali «entro quattro mesi dall’ultimo incontro operativo».

