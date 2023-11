Polo rifiuti a Mazzarrà Sant’Andrea, pressing per bypassare lo studio geologico

«Le attività per la produzione di uno studio idrogeologico di dettaglio come richiesto dall’Arpa con nota del 7 settembre 2023, non sono compatibili con la condizione di “assoluta urgenza” e l’esigenza di “estrema sollecitudine” rappresentate da codesta Commissione e pienamente condivise dalla scrivente». È quanto risponde la Srr Messina-Provincia alla richiesta di chiarimenti sul progetto per la realizzazione del polo impiantistico per il trattamento dei rifiuti in contrada Zuppà, fatta dalla Commissione tecnico specialistica, su input del dipartimento Ambiente.

Come riportato dalla Gazzetta, la Cts il 13 novembre aveva chiesto che venissero trasmessi al più presto i risultati dell’indagine idrogeologica sull’area di contrada Zuppà, secondo gli obiettivi richiesti dall’Arpa nella nota del 7 settembre, dove veniva evidenziato come il “Modello preliminare di andamento della falda sotterranea” (presentato dalla Srr il 19 maggio) non si caratterizzasse come “studio idrogeologico completo ed approfondito”, come invece richiesto dalla Regione lo scorso 12 maggio.

