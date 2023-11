Messina Social City: preoccupazione dei sindacati per il ritardo nei pagamenti degli stipendi

Le organizzazioni sindacali FP CGIL e CISL FP hanno espresso profonda preoccupazione per il ritardo accumulato nel pagamento degli stipendi ai dipendenti della società partecipata Messina Social City.

Secondo quanto riportato dalle organizzazioni sindacali, il problema sembra essere dovuto a una serie di fattori, tra cui il ritardo nell'introito della TARI, il mancato incasso di somme già anticipate, e il blocco dei finanziamenti statali a seguito della mancata approvazione del bilancio consuntivo. Questi ostacoli hanno creato una situazione di liquidità critica, che ha impattato direttamente sui pagamenti degli stipendi, compresa la tredicesima mensilità.

In un comunicato congiunto, FP CGIL e CISL FP hanno dichiarato: "Sebbene dalle ultime notizie sembri che il problema relativo al mancato pagamento dello stipendio di ottobre sia in fase di risoluzione, esprimiamo forte preoccupazione per il ritardo accumulato. Allo stato attuale, al Comune di Messina insiste su un problema di liquidità che sta generando malumore tra i dipendenti."

Le organizzazioni sindacali hanno sottolineato la necessità di conferme concrete per i prossimi mesi e hanno invitato i vertici di Azienda e Comune a instaurare una comunicazione più tempestiva con i lavoratori ei sindacati in caso di problematiche di natura economica.

"In questo contesto critico, è essenziale garantire trasparenza e rassicurazioni sulle prospettive future", hanno affermato FP CGIL e CISL FP nel comunicato. "Chiediamo ai vertici della Messina Social City di avviare una comunicazione tempestiva verso i lavoratori e le OO.SS., affinché si possano affrontare le sfide in modo collaborativo e trovare soluzioni adeguate per garantire i diritti dei dipendenti."