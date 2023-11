Messina, le elezioni del nuovo rettore. Ecco quanto "pesa" il voto di docenti, ricercatori, personale amministrativo e studenti

Quasi tutto pronto all'Università di Messina per l'elezione del nuovo rettore. Le candidature presentate al Decano dell’Ateneo, prof. Antonio Panebianco, sono quelle del prof. Michele Limosani, ordinario di Politica Economica, del prof. Giovanni Moschella ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico e della prof.ssa Giovanna Spatari, ordinaria di Medicina del Lavoro.

Una votazione particolarmente complicata perché prevede anche il voto ponderato. Le votazioni si svolgeranno secondo il seguente calendario: giovedì 23 novembre 2023, prima votazione; lunedì 27 novembre 2023, seconda votazione; venerdì 1 dicembre 2023, votazione di ballottaggio. I seggi elettorali resteranno aperti dalle ore 8 alle ore 20. Le operazioni di scrutinio si svolgeranno all’indomani di ogni votazione.

Il peso dei singoli voti

L’elettorato attivo interessato all’elezione del 23 novembre è così composto (si fa presente che i dati potrebbero subire lievi variazioni, quelli definitivi saranno pubblicati il giorno della prima votazione):

professori di ruolo, ricercatori a tempo indeterminato n. 874. VOTO PIENO

ricercatori a tempo determinato, di cui all’art.24 comma 3, lett. b) della legge 240/2010, n. 139. VOTO PIENO

Dirigenti amministrativi n. 6. VOTO PIENO

Ricercatori a tempo determinato, di cui all’art.24 comma 3, lett. a) della legge 240/2010, n. 137 (VOTO PONDERATO AL 30%), voti equivalenti n. 41;

Personale tecnico-amministrativo, lettori e collaboratori esperti linguistici n. 930 (voto ponderato, 25% del n. complessivo dei professori di ruolo e dei ricercatori a tempo indeterminato), voti equivalenti n. 218;

Studenti, dottorandi, assegnisti e specializzandi regolarmente iscritti n. 15.536 (voto ponderato, 30% del numero complessivo dei rappresentanti degli stessi in S.A. CdA e nei Consigli di Dipartimento n. 246), voti equivalenti n. 74.

Il quorum di validità dell’elezione per l’elezione del Rettore è pari a n. 677 votanti.

Al fine di consentire il regolare svolgimento di tutte le operazioni di voto, le attività didattiche saranno sospese nei giorni fissati per le votazioni e nei giorni immediatamente seguenti per procedere alle operazioni di scrutinio. Per le votazioni sono stati individuati 12 seggi elettorali, tutti allocati nel plesso centrale dell’Università. La propaganda elettorale si concluderà 24 ore prima di ogni votazione; seguirà il silenzio elettorale fino alla conclusione delle operazioni di voto. In occasione delle elezioni per la carica di Rettore per il sessennio 2023/2029, il personale T.A. per raggiungere il Plesso centrale ove sono ubicati i seggi elettorali, potrà avvalersi del. cod. 67 (permesso di servizio). Per favorire la più ampia partecipazione al voto, è stato istituito un servizio bus navetta dai vari Poli verso il Plesso centrale e viceversa.