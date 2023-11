Terme Vigliatore, arrestato un 55enne per detenzione di droga

I carabinieri di Terme Vigliatore, nell’ambito dei controlli finalizzati al contrasto dello spaccio di stupefacenti, hanno arrestato in flagranza di reato un 55enne del luogo, già noto alle Forze dell’Ordine, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli uomini dell'Arma avevano notato uno strano viavai nei pressi della sua abitazione. Sono stati pertanto predisposti servizi di osservazione e pedinamento che hanno consentito di ipotizzare una presunta base di spaccio di droga. La certezza si è avuta dopo aver fermato il 55enne mentre viaggiava a bordo della sua autovettura per sottoporlo ad un controllo. Ulteriori verifiche in casa dell'uomo hanno consentito di trovare (e sequestrare) oltre 80 grammi di marijuana, materiale per il confezionamento e 170 euro (ritenuti provento dell’illecita attività).