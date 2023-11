Ennesimo incidente nella tangenziale di Messina. E' successo intorno alle 11.30 tra gli svincoli di Boccetta e Messina Centro. Coinvolti due mezzi, un tir e un auto. Una persona è rimasta ferita. La Poltrada si sta adoperando per far defluire il traffico su una sola corsia in direzione Catania. Lunghe code si sono inevitabilmente formate.

IN AGGIORNAMENTO