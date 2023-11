La danza dei cigni tra Milazzo e Torregrotta: la natura dà spettacolo in Sicilia

Straordinario avvistamento di un gruppo di cigni reali a Milazzo. Il cigno reale è una specie che raramente arriva in Sicilia per passare l'inverno, quindi - come sottolinea il biologo Carmelo Isgrò - se si confermasse che sono individui selvatici sarebbe un dato davvero importante per la nostra zona (si pensi che l'ultimo avvistamento risale al 2006).

E' importante non disturbarli, non lanciare cibo o avvicinarsi troppo. Un quarto esemplare di cigno reale è stato avvistato ieri sera a Torregrotta, in mare (a pochi metri dalla battigia.