Messina, anche le autobotti dell'Esercito per fronteggiare l'emergenza acqua

L'intervento programmato sulla conduttura di Fiumefreddo, che ha causato disagi ai cittadini di Messina, è stato finalmente completato, seppur con qualche ritardo. Nel frattempo, anche le autobotti dell'Esercito, sono state utilizzate per garantire l'approvvigionamento idrico nelle abitazioni ancora prive di acqua, come accaduto questa mattina a Castanea (nel video un mezzo del 24mo Artiglieria è impegnato nel condominio "Galassia" dell'Annunziata). Questo impegno rientra nelle misure di emergenza attivate per far fronte alla temporanea interruzione dell'erogazione idrica.

Nonostante i lavori sulla conduttura fossero previsti per durare non oltre 24 ore, un imprevisto a Sant’Alessio ha prolungato le operazioni. Il Centro Operativo Comunale (Coc) di protezione civile, guidato dall'assessore Massimiliano Minutoli, è stato riattivato per gestire la situazione e le numerose chiamate dei cittadini. Attualmente, si segnalano problemi di erogazione in diverse zone della città, tra cui Camaro, Annunziata alta e bassa, e lungo la Nuova Panoramica.

L'Amam, l'azienda municipale per l'acqua, ha comunicato che gran parte delle zone cittadine e dei villaggi sono già state raggiunte dall'erogazione idrica, con la previsione di una copertura totale e regolare per domani. Per far fronte all'emergenza, sono stati attivati punti di distribuzione straordinaria di acqua e rubinetti fissi disponibili in varie zone della città.

Restano attivi i punti mobili di distribuzione straordinaria h24 nella Piazza di Castanea, nella piazza di San Michele, a Ganzirri, vicino al ritrovo Fanalino, all'Annunziata davanti al distributore di carburante Esso, nella piazza di Granatari, nella piazza Fazio di Camaro. Rubinentti fissi disponibili aperti poi in piazza Castronovo, sul viale Europa, sul viale Principe Umberto e nella sede dell'Amam.