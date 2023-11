Cavalli fuggono da un recinto a Mazzarrà: ritrovati a "passeggiare" nel centro storico di Furnari

Non è inusuale incontrare per le vie di Furnari cavalli e cavalieri. Molti in paese sono appassionati di equitazione e proprietari di animali, ma ieri ha generato stupore vedere un branco di equini aggirarsi indisturbati per il centro storico. Da quanto appreso da fonti interne all'amministrazione, gli animali sono fuggiti dalla vicina Mazzarrá Sant'Andrea. Alcuni cinghiali hanno divelto la recinzione dove erano custoditi e gli animali si sono allontanati in direzione Furnari. Alla fine sono stati bloccati e intercettati in zona cimitero e restituiti ai legittimi proprietari.