Emergenza idrica e corsa al rettorato: stasera nella nuova puntata di Scirocco ospiti i tre candidati all'ermellino

Torna alle 20,30 su Rtp Scirocco, il talk condotto da Emilio Pintaldi. Due gli argomenti che saranno affrontati in puntata. Nel primo step l'emergenza idrica in atto. Presenti il sindaco Federico Basile, il direttore generale Salvo Puccio, la presidente dell' Amam Loredana Bonasera.

Nella seconda parte della puntata spazio alla corsa all'ermellino. In studio i candidati Giovanna Spatari, Michele Limosani, Giovanni Moschella.