Sciopero generale di 4 ore, Atm Messina garantirà il servizio in precise fasce orarie

Domani, 17 novembre, una protesta paralizzerà i settori pubblici e privati ​​su tutto il territorio nazionale, come proclamato dalle Confederazioni nazionali CGIL e UIL. Anche le Segreterie regionali Sicilia di FILT CGIL e UILTRASPORTI hanno aderito allo sciopero, coinvolgendo la città di Messina.

Dopo l'intervento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stata concordata un'astensione dal lavoro ridotta a 4 ore, precisamente dalle 9 alle 13. Tuttavia, ATM comunica che, in ottemperanza alla regolamentazione aziendale vigente, tutti i lavoratori dovranno garantire l'espletamento del servizio fino alle ore 09:30 e dalle ore 12:30 in poi.

ATM Spa invita l'utenza a monitorare attentamente il sito web aziendale www.atmmessinaspa.it per eventuali aggiornamenti in merito ai disagi causa dallo sciopero. L'azienda si impegna a comunicare tempestivamente informazioni sulle possibili ripercussioni attraverso il canale Telegram dedicato.

Nonostante la protesta, ATM Spa si impegna a ridurre al minimo possibile i disagi per l'utenza, operando per garantire un servizio parziale durante le fasce orarie indicate. Resta, dunque, consigliato verificare costantemente gli aggiornamenti forniti dall'Azienda Trasporti per eventuali cambiamenti nel normale svolgimento dei servizi.