Messina, automatizzazione dei parcheggi: ultimi ritocchi al "Fosso". Chiuso temporaneamente da oggi

A partire dalle ore 14 di oggi, giovedì 16 novembre, il parcheggio cittadino, comunemente denominato "Il Fosso", chiuderà temporaneamente per consentire il completamento dei lavori di restyling e miglioramento delle sue strutture. Le operazioni si dovrebbero concludere nel giro di poche ore, l'ATM si augura di poter riaprirlo già nella giornata di domani

Al "Fosso" sono in corso lavori di automazione dei parcheggi, così come ai parcheggi "Cavallotti" e "Zaera". Nell'area di via La Farina è il posto in cui i messinesi noteranno di più le novità. Già collocate sbarre all’ingresso e all’uscita della struttura che stanno per essere attivate.

Collocate anche le strutture per l’installazione delle colonnine per l’accesso nel multipiano. Una volta che i lavori saranno conclusi, non si useranno più i gratta e sosta che peraltro sono in via “d’estinzione”. L’automobilista riceverà all’ingresso un ticket, la barra si alzerà e poi potrà cercare il posto. All’uscita, invece, con il biglietto prima dovrà pagare alla cassa automatica e poi avvicinerà il biglietto al lettore nella colonnina per poter vedere alzare la sbarra.

Ovviamente l’Atm che gestisce questi parcheggi attiverà anche sistemi di riconoscimento e pagamento con abbonamenti o applicazioni che già fanno parte del bouquet digitale dei messinesi.