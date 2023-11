Restyling condotta idrica, ecco i nove punti di approvvigionamento a Messina da venerdì

Riunione questa mattina in prefettura per definire gli ultimi dettagli della gestione del distacco programmato dell’acqua di venerdì prossimo. Sono stati messi appunto tutti gli accorgimenti per ridurre al minimo i disagi per la popolazione. Nove i punti di approvvigionamento che sono stati decisi da Amam. Per eventuali emergenze il centro operativo comunale sarà operativo già dalle sette di venerdì. L’acqua mancherà per un massimo di 24 ore, ma prima che si possa tornare alla normalità in tutta la città occorrerà attendere almeno sabato pomeriggio. Le zone in cui l’acqua corrente mancherà per 24 ore vanno da Tremestieri fino a Mortelle passando per i villaggi collinari. I lavori si rendono necessari per l’ammodernamento e la manutenzione della condotta Fiumefreddo che è la principale via di approvvigionamento per la città.