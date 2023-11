Mare Dentro vi porta a bordo della Maddalena Lo Faro: il mercantile affondato nella Zona Falcata

Rtp vi porta a bordo della Maddalena Lo Faro la nave mercantile affondata negli anni Ottanta di fronte alla zona Falcata. Torna alle 15,10 Mare Dentro il programma condotto da Emilio Pintaldi e Mauro Cucè. Grazie ai sub di Ecosfera saranno mostrate immagini mozzafiato. In puntata diversi esperti. Ci sarà spazio anche per la cucina che guarda al mare grazie ad una ricetta di chef Caliri.

La storia della Maddalena Lo Faro

Alle spalle dei ruderi della cittadella borbonica posta a difesa della città di Messina, proprio nella “Zona Falcata” cuore della città, a pochi metri dalla battigia giacciono due navi: la Maddalena Lo Faro e la Camargue. Il mercantile Maddalena Lo Faro nasce come Rigoletto nel 1955 e costruita per il trasporto di autovetture, e affondò a seguito di un incendio nel 1980. Fino a qualche tempo fa la prua del relitto della Maddalena LoFaro affiorava quasi verticale a pochi metri dalla battigia.

Oggi invece questa porzione della nave si è staccata a causa dei marosi e giace capovolta, in direzione nord, a poca distanza dal troncone principale della nave. Sono ancora visibili le prime due lettere del suo nome al varo: Rigoletto. Percorrendo la murata di dritta del relitto si raggiunge la grande elica insabbiata sul fondo a una profondità di circa 30 metri. Circa a metà nave, sul fondo, si vedono i resti di un grosso verricello che apparteneva alle attrezzature di carico della nave. Nel complesso il relitto si presenta in un precario stato di conservazione in quanto esposto alle correnti e ai marosi provenienti da sud. Sulla coperta della nave i crolli si verificano con una certa frequenza contribuendo al progressivo indebolimento della struttura nel suo complesso.