Smart parking a Messina, al via l'installazione dei sensori sulla via dei Mille: saranno attivi entro una decina di giorni

È iniziata questa mattina sulla via dei Mille l’installazione della tecnologia per la realizzazione dello smart parking nel centro della città. L’appalto dell’Atm e del Comune consentirà in tempi brevi di poter conoscere direttamente attraverso una applicazione del telefono quali e dove siano i posti liberi a pagamento nelle vie che saranno servite da questo servizio.

Quelli sulla via dei Mille saranno attivi e funzionanti entro una decina di giorni. L’azienda sta posizionando un sensore alto pochi centimetri al centro della zona di sosta come sistema elettromagnetico consentirà di sapere a distanza se quell’area è occupata o è libera in maniera tale da poter indirizzare la propria ricerca nelle aree dove evidentemente c’è uno stallo blu a disposizione.

Nella prima fase saranno 1200 i sensori che saranno posizionati nelle vie del centro fra Viale Europa via Tommaso Cannizzaro via Cesare Battisti e via La Farina che saranno attivi verosimilmente entro l'anno.

Il sindaco Basile: "5mila sensori in città per sapere dove lasciare l'auto"

Dopo la sperimentazione avviata a Venezia, Messina è la seconda città d’Italia a dotarsi di un sistema di “parcheggio intelligente”. Siamo di fronte ad una vera e propria rivoluzione tecnologica che consentirà a Messina di fare un salto nel futuro, contribuendo ad innalzare il livello della qualità della vita. Siamo fieri ed orgogliosi di questo progetto, nel quale abbiamo creduto sin da subito, consapevoli dei benefici che apporterà alla viabilità cittadina e più in generale alla vivibilità della nostra città" ha detto il sindaco di Messina Federico Basile.