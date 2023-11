Messina, scontro auto-pedone in via Vittorio Emanuele. Ferita una turista FOTO

Incidente auto-pedone in Via Vittorio Emanuele, sulla cortina del Porto di Messina in prossimità di Largo Minutoli. Per cause al vaglio della Polizia Municipale una Fiat 500L di colore bianco, condotta da una donna, ha centrato una turista, appena scesa dalla nave Riviera ormeggiata nel porto di Messina, che attraversava sulle strisce pedonali. La malcapitata dopo avere battuto violentemente il capo sull’asfalto, è stata soccorsa dai passanti e successivamente dai sanitari del 118 che ne hanno disposto l’immediato trasferimento in ospedale.

Sul posto gli agenti della Polizia di Stato del commissario porto che hanno gestito i soccorsi e gli agenti della Sezione infortunistica della Polizia Municipale per il rilievi e per smaltire le lunghe code di auto formatesi in prossimità dell’incidente.