Messina, il “Premio Anassilaos 2023” alla docente di storia greca Flavia Frisone

Prestigioso riconoscimento alla prof. Flavia Frisone, docente di Storia greca all’Università del Salento e presidente del corso di laurea in Beni culturali e del primo Double Degree Italia-Cina in Beni culturali.

Alla docente, messinese, è stato infatti conferito il “Premio Anassilaos 2023” istituito nel 1988 dalla omonima associazione culturale e intitolato al mitico fondatore di Reggio Calabria, Anassilao da Mileto. Il premio, ogni anno assegnato a personalità italiane e straniere che si sono distinte in àmbito letterario, artistico, culturale, scientifico ed economico, in passato è stato consegnato anche a Giulio Einaudi, Salvatore Accardo, Rita Levi Montalcini, Carlo Rubbia, Mario Monti, Umberto Veronesi, Renzo Piano, Gianni Agnelli, Mario Draghi, Umberto Eco e tanti altri.

«Il premio mi onora - ha detto la prof. Frisone - e mi riempie di gioia perché riconoscimento ad un lavoro svolto per aprire le porte dell’accademia alla realtà che cambia e che ha ancora bisogno dell’antico».