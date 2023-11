Messina, i residenti di Santo Saba: "Un senso unico che d’inverno diventa senza senso"

L'estate è finita ma il senso unico in via Lungomare al villaggio di Santo Saba (ormai liberato dai vacanzieri), rimane in vigore tutto l'anno. Una scelta che arreca disagi ai residenti obbligati ad allungare fino a Caporasocolmo (Montagne di sabbia), salire dalla Sp 113, raggiungere la via Nazionale e tornare indietro, compiendo un chilometro e mezzo di strada in più con spreco di tempo e carburante. A segnalare l'inutilità di questo provvedimento nel periodo invernale quando la popolazione si dimezza e il villaggio è desolato, con una nota è intervenuto Mario Biancuzzo responsabile per i rapporti con gli Enti locali della Sesta circoscrizione, il quale ha scritto al sindaco Basile e all'assessore comunale ai Quartieri Massimiliano Minutoli, per chiedere di rendere temporaneo il senso unico. Nella lettera si chiede di limitare il senso unico soltanto ai mesi estivi, particolarmente dal 15 giugno fino al 15 settembre, l'unico periodo dell'anno in cui i flussi di traffico sono superiori per la presenza di villeggianti e turisti.

«Nei periodi cosiddetti morti invece – afferma l'ex consigliere Biancuzzo –, quando la densità di vettori e visitatori della riviera nord diminuisce notevolmente pure a causa del pedaggio che non induce a raggiungere questa zona, non ha alcun senso mantenere questo obbligo per 365 giorni l'anno». D'altra parte la revoca sarebbe un ritorno al passato visto che una vecchia delibera di quartiere, adottata nel 1999 quando Biancuzzo era presidente dell'ex dodicesima circoscrizione, già limitava il senso unico solo al periodo estivo. Delibera successivamente stravolta con la decisione di rendere permanente la circolazione a senso unico. «Chiediamo di applicare quella vecchia delibera del consiglio di quartiere varata più di venti anni fa. Bisogna tenere conto che i residenti durante la stagione invernale sono ridotti a “quattro gatti” e l'età media è superiore ai 65 anni, dato che i giovani sono scappati».