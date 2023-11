Messina, 18 stabilizzazioni all'IRCCS Bonino Pulejo. I sindacati: "Si può guardare al futuro con serenità dopo anni di grande impegno"

Il segretario provinciale UGL Salute Messina Fabrizio Denaro e il Segretario provinciale CGIL FP di Messina Antonio Trino esprimono grande soddisfazione per la stabilizzazione di 18 unità tra ricercatori sanitari e personale di supporto alla ricerca dell’IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo di Messina.

“Oggi all’IRCCS è stata una bella giornata. Finalmente dopo anni di lavoro precario (mediamente una decina d’anni) 18 lavoratori del settore della ricerca hanno firmato il contratto a tempo indeterminato che gli consente di guardare con serenità al futuro, dopo anni di grandi impegno. Contributo che ha consentito, tra le altre cose, alla conferma in questi del riconoscimento di IRCCS.

L’approvazione dell’articolo 3 ter del decreto legge n. 51 del 2023, convertito con la legge n. 87/2023, n. 18, condiviso all’unanimità da tutte le forze politiche, ha sancito la possibilità per i ricercatori sanitari e personale di supporto alla ricerca degli IRCCS, in presenza di specifici requisiti, a veder convertito il contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato. Appare doveroso riconoscere l’attenzione dimostrata dal management dell’IRCCS, ed in particolare dal Commissario Straordinario Vincenzo Barone e dal Direttore Scientifico Angelo Quartarone, ad applicare immediatamente la norma, non appena maturate le condizioni di carattere giuridico ed economico, e ricevuto i necessari chiarimenti dal Ministero della Salute. Ciò ha consentito, tra l’altro, di superare anche alcune errate interpretazioni della norma che si erano diffuse, generando confusione e preoccupazione tra i lavoratori, ed a uniformarsi agli stessi criteri utilizzati dalle Direzioni degli IRCCS pubblici. Inoltre, da quanto apprendiamo dai colleghi degli altri Istituti, i ricercatori del Bonino Pulejo hanno fatto da apripista e sono i primi in Italia a firmare i contratti. L’UGL Salute e la CGIL FP che sono state da sempre vicino alle rivendicazioni del personale della ricerca sia a livello nazionale che locale, continueranno a supportare questo personale, monitorando sia la corretta applicazione per gli anni 2024 e 2025 della legge di stabilizzazione sia per quanto riguarda l’applicazione del nuovo CCNL del comparto che entrerà in vigore a gennaio 2024 e che rappresenta un cambio sostanziale ed un importante riconoscimento del personale della ricerca degli IRCCS. Concludiamo augurando buon lavoro ai neoassunti”.