Federazione Italiana Tradizioni Popolari a Messina, il nuovo presidente è Massimiliano Rinaldo

Si è svolta a Messina lo scorso 12 novembre l’Assemblea provinciale elettiva della Federazione Italiana Tradizioni Popolari, Ente nazionale che rappresenta 350 Associazioni folkloriche italiane. La riunione, alla quale hanno partecipato i rappresentanti dei Gruppi folk della provincia peloritana affiliati alla F.I.T.P., ha visto anche la forte presenza di oltre 150 componenti delle varie associazioni provenienti dalle zone Joniche e Tirreniche del territorio Messinese.

Alla carica di Presidente provinciale è stato eletto il messinese Massimiliano Rinaldo, che ha ricevuto il voto unanime dell’Assemblea. Lo stesso, nell’esprimere compiacimento ai convenuti per l’incarico ricevuto, ha ringraziato l’Assemblea ed ha espresso grato riconoscimento al Presidente uscente Santino Merrino per il lavoro svolto, che nonostante il suo mandato sia stato interessato dai duri anni del Covid, ha svolto l’incarico in modo egregio ed esemplare. Al neo eletto sono giunti anche gli auguri del Sindaco di Messina Federico Basile che lo ha invitato per un incontro a Palazzo Zanca. Fanno parte del nuovo direttivo anche: Francesco Famà (vice Presidente) e Placido Navarria (Segretario–Tesoriere).

Il nuovo Presidente, che guiderà il Comitato per il prossimo quadriennio 2023 – 2027, è noto per essere stato da sempre animato da una forte passione per le Tradizioni Popolari della propria terra, un amore che dura da oltre 40 anni. Lo stesso è anche Presidente dell’associazione “Insieme siciliano di arte, musica e canto popolare”. Rinaldo vanta un cospicuo curriculum nel campo del folklore: numerosi gli Stage ed i Corsi frequentati, lo stesso ha fatto conoscere le tradizioni popolari regionali in varie parti del mondo, tra cui Portorico, America, Russia, Turchia, Olanda, Spagna, Romania, Moldavia, Francia e tante altre. Nel 2002 ha conseguito il diploma di 1° livello di “Insegnante di danze tradizionali della Sicilia” e nel 2019 il diploma di 2° livello di “Insegnante di danza popolare della Sicilia”; è stato Docente, inoltre, del corso di “Canti popolari” nell’ambito della Scuola degli antichi mestieri di Fiumedinisi.

Questi i gruppi folk facenti parte del Comitato provinciale di Messina, con i relativi direttori: “Amastra” Angelo Scolaro (Mistretta), “Canterini della Riviera Jonica Melino Romolo” Francesco Famà (Roccalumera), “Canterini Peloritani” Daniela Alessandro (Messina), “Cantori Popolari delle Isole Eolie” Giuseppe Bianchi (Lipari), “I Cantustrittu” Santino Merrino (Messina), “Città di Milazzo” Santo Gitto (Milazzo), “Compagnia Siciliana Musici e Cantori” Marcello Cacciola (Nizza di Sicilia), “Friends in the World” Lillo Alessandro (Messina), “I Cariddi” Tobia Rinaldo (Messina), “Insieme Siciliano a.m.c.p.” Massimiliano Rinaldo (Messina), “La Madonnina” Antonino Merrino (Messina), “La Zagara” Rosa Caravello (Terme Vigliatore), “Mata e Grifone” Orazio Grasso (Messina), “Meliuso” Salvatore Borà (Gioiosa Marea), “Molesi” Giorgio Cundari (Castelmola), “Naso” Roberto Ruggieri (Naso), “Naxos” Antonino Buda (Giardini), “Nebrodi” Antonino Indaimo (Ficarra), “Triskelion” Placido Navarria (Roccalumera), “Val di Nisi - Canterini Ciuminisani” Filippo Gregorio (Fiumedinisi).