Sorveglianza bypass Mela, Milazzo ribadisce il “No”

«Nessuna collaborazione del Comune di Milazzo nella sorveglianza della bretella sul torrente Mela». Ad affermarlo il sindaco Pippo Midili, sorpreso ieri nell’apprendere che il Genio civile avrebbe accolto con soddisfazione la disponibilità del Comune di Milazzo ad assicurare un proprio sostegno al controllo del bypass realizzato per consentire il collegamento tra la città del Capo e Barcellona. Il primo cittadino precisa che «nessun passo indietro rispetto alla posizione assunta nei mesi scorsi c’è stata da parte dell’Amministrazione comunale».

Situazione dunque che resta in stand by, dopo la richiesta del Genio civile ai Comuni di Milazzo e di Barcellona e alla Città metropolitana, di trovare delle soluzioni ai problemi sorti a causa delle scelte di non prevedere nel progetto della ristrutturazione del Ponte Mela una viabilità alternativa degna di tal nome.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina