Monito di Nuova Milazzo. "Tutti a difesa del Fogliani"

Si muove anche il centrosinistra sulle criticità dell’ospedale di Milazzo. Tentando di coinvolgere la cittadinanza che sino ad ora, a dire il vero, a parte qualche protesta singola in situazioni per cui si è direttamente interessati, è rimasta alla finestra.

Il coordinamento del centro sinistra di Milazzo ha diramato ieri sera una nota nella quale invita tutta la cittadinanza alla mobilitazione sabato prossimo, alle 10, davanti al “Fogliani”. «Bisogna urlare un forte “no” – si legge – alla decadenza dell’ospedale e all’impoverimento della risposta pubblica ai bisogni di salute della popolazione che molto spesso si vede costretta a ricorrere al privato ma che, purtroppo, non tutti si possono permettere. Assistiamo, da mesi, al lento smantellamento del presidio ospedaliero, orgoglio del territorio mamertino e garanzia di assistenza sanitaria per un’utenza di oltre 50 mila persone. È questo tra lo sgomento e l’impotenza della popolazione, e l’incostante attenzione della classe politica di centro destra che governa l’Italia, la Sicilia e il Comune di Milazzo, che dà risposte insufficienti, generiche e scontate, dilettandosi in riunioni ed incontri con il solo scopo di scaricare le responsabilità sugli altri, alimentando attese e speranze mai onorate». A prendere posizione anche l’associazione “Nuova Milazzo” che sottolinea «la necessità di affrontare con decisione e determinazione la questione sanità di Milazzo e del suo comprensorio, l’assurdità delle liste d’attesa infinite, sia per visite che per interventi chirurgici, le carenze visibili nei vari reparti dell’ospedale Fogliani sia per quel che concerne il personale, ma anche la strumentistica e a volte persino anche il materiale sanitario. L’errore più grave – prosegue l’associazione – e che sino ad ora ha praticamente impedito di fare passi in avanti è voler differenziare il ruolo della destra e della sinistra, attraverso uno scambio di responsabilità che il cittadino della strada non può accettare in quanto, la sanità regionale nell’ultimo ventennio è stata gestita da governi di centrodestra e di centrosinistra.

