Messina, mancato rinnovo dei contratti al Policlinico? Limosani: "Mi farò garante di tutte le professionalità"

"Ho appreso, con preoccupazione, da notizie stampa l’esito del Collegio di Direzione dell’AOU Policlinico “G. Martino” svoltosi nei giorni scorsi, durante il quale il Commissario Straordinario Giampiero Bonaccorsi sembrerebbe aver comunicato l’insufficienza del tetto di spesa per il personale assegnato all'Azienda. Nonostante l'incremento di 4 milioni di euro promesso nello scorso mese di marzo dall'Assessorato regionale della Salute – accolto con grande soddisfazione anche dall’amministrazione universitaria ora uscente – a quanto pare, sarebbe quindi impossibile mantenere i contratti a tempo determinato attualmente in essere e, men che meno, completare la copertura di tutti i posti vacanti in pianta organica". E' quanto afferma il prof. Michele Limosani, candidato alla presidenza del rettorato dell'Università di Messina.

"A fronte di tale quadro i Direttori dei Dipartimenti assistenziali ad Attività Integrata (DAI) avrebbero prospettato uno scenario drammatico per il Policlinico e per la città di Messina: l’impossibilità di garantire i livelli essenziali di assistenza (LEA) per la popolazione. Si tratta di una vicenda che, se confermata, produrrebbe allarme su più fronti e che richiederebbe un immediato intervento del prossimo Rettore dell’Università di Messina, ma rispetto alla quale, ancora prima dell’insediamento del nuovo governo d’Ateneo, servirebbero provvedimenti urgenti.

Per un verso, infatti, l’eventuale tragico mancato rinnovo dei contratti in essere provocherebbe un’assoluta emergenza per tutta l’utenza, ma nello stesso tempo peserebbe rovinosamente sull’immagine del Policlinico. Per altro verso, occorrerebbe interrogarsi su come e perché si possa essere arrivati a questo punto, nonostante le rassicurazioni pubblicamente fornite appena qualche mese fa, ponendo dubbi su una chiara capacità di programmazione e di controllo della spesa del personale, non slegata ad una indispensabile sinergia tra Azienda e Università.

Mi farò garante - ha concluso Limosani - di tutte le professionalità che lavorano al Policlinico condividendo con la Regione una governance capace di programmare, in grado di fornire loro certezze e stabilità ed in grado di elevare il clima lavorativo interno ed il benessere dei lavoratori in generale, per un reale rilancio della sanità locale e con un Policlinico Universitario che dovrà tornare ad essere punto di riferimento in uno scenario sia nazionale che internazionale".