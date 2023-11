Messina, due incidenti in tangenziale nell'arco di poche ore. Due feriti

Due incidenti stradali, con altrettanti feriti, si sono verificati nell'arco di poche ore a Messina. Entrambi i sinistri sono avvenuti in tangenziale. Il primo ieri sera a tarda ora all'ingresso della galleria Bordonaro, direzione Palermo. Si tratta di un incidente autonomo: sul posto la polizia stradale e i vigili del fuoco.

Il secondo incidente è avvenuto stamattina intorno alle 11:30 sempre in tangenziale, ma all’uscita dello svincolo di Gazzi. Una Citroen dopo aver appena lasciato l’autostrada, in una delle curve che conducono verso il viale Gazzi si è capovolta finendo nel canale di scolo delle acque piovane sulla sinistra della carreggiata. Il conducente non dovrebbe aver riportato gravi ferite. Sul posto i mezzi di soccorso per riportare in sicurezza la viabilità.