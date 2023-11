Con “Mangia e Cambia” la fiera dello Slow Food nel cuore di Messina

Mangia e Cambia. È evocativo il titolo dato alla “festa della cultura agroalimentare”, presentata ieri, a palazzo Zanca, nel corso di una conferenza stampa. L’iniziativa, patrocinata dal Comune e promossa da Messina Food Policy, con il supporto di Slow Food Messina e Slow Food Italia, prevede, da martedì 14 a venerdì 17 novembre, tre giorni di appuntamenti enogastronomici, tavole rotonde, incontri, forum e laboratori del gusto. All’incontro erano presenti il sindaco Federico Basile e gli assessori Massimo Finocchiaro, Alessandra Calafiore ed Enzo Caruso, oltre a Giacomo Pinaffo, segretario generale Fondazione MeSSInA, Nino Mostaccio, presidente Slow Food Messina, e Barbara Nappini, presidente Slow Food Italia (in video collegamento).

«Non possiamo che ringraziare l'Assemblea Nazionale di Slow Food Italia, che ha scelto la città di Messina per presentare alla cittadinanza la rete costruita per innescare, attraverso il cibo, un processo concreto di rigenerazione urbana – ha detto Basile –. È sempre motivo di orgoglio per noi». Finocchiaro ha sottolineato che «la nostra visione è favorire lo sviluppo di progetti che vanno nella direzione di ricadute economiche e socio-educative per la città. Il cibo è uno dei punti caratterizzanti della promozione e del marketing territoriale», Un’iniziativa, ha aggiunto Calafiore, «che coinvolge in maniera corale tutta la città». Il cibo, del resto, è una «delle grandi macroaree del turismo e della cultura – ha evidenziato Caruso –, attorno alla quale è possibile divulgare concetti e valori». C’è un’urgenza, rimarcata da Mostaccio: «Il messaggio della sostenibilità alimentare deve urgentemente raggiungere quante più persone possibili. Pensiamo che sia arrivato il momento di darci concretamente da fare, fuori e dentro i nostri ristoranti per promuovere processi di salvaguardia della biodiversità, di contrasto al cambiamento climatico e alle diseguaglianze sociali. In particolare, in una città come Messina, che gode di un entroterra incredibilmente ricco e che guarda al mare come una risorsa, parlare di agroecologia significa anche parlare di sostenibilità della pesca, di pesca tradizionale e di valorizzazione del pescato locale».

