Locale senza licenza a Lipari: assolto il titolare del "The White Beach"

Lo scorso 3 novembre si è celebrata al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto l’udienza sulle presunte irregolarità del noto locale balneare White Beach di Lipari contestate al titolare del lido che è stato difeso dagli avvocati Francesco Rizzo e Salvatore De Natale.

In particolare, secondo il pm Francesco Dieni, nei giorni compresi tra il 18 luglio e 23 luglio 2020, il locale teneva aperto un luogo di pubblico spettacolo e di intrattenimento senza osservare le prescrizioni dell’Autorità di pubblica sicurezza a tutela dell’incolumità pubblica in quanto privo della necessaria licenza.

Nel corso del procedimento gli avvocati Rizzo e De Natale hanno dimostrato come il titolare del noto lido aveva già depositato istanza di autorizzazione in data antecedente ai fatti e, nelle more, non essendo stata prescritta alcuna documentazione integrativa, si poteva ben evincere come il bene giuridico dell’incolumità pubblica, non era mai stato violato. Il giudice Giovanni Mannuccia ha, così, assolto il titolare del lido con la formula "perché il fatto non sussiste".