Messina, incidente sul viale Gazzi: mezzo dei vigili del fuoco centra un'auto. Tre feriti

Incidenti in tarda mattinata nella zona sud di Messina. Sul Viale Gazzi tremendo impatto tra un mezzo dei vigili del fuoco e un'auto, una Fiat 500 vecchio modello. Ancora da stabilire la dinamica dell'incidente tra i due mezzi, avvenuto davanti allo Stadio Celeste. Ferito il conducente dell'auto, in codice rosso, trasportato in Ospedale. Ferita anche una giovane che si trovava in auto e un pedone rimasto coinvolto nell'impatto.

Sempre in tarda mattinata incidente in via Orso Corbino dove a scontrarsi sono stati un'auto e uno scooter. Danni ingenti ai mezzi.

IN AGGIORNAMENTO