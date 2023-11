Un brindisi a San Martino: gastronomia e tradizione a Roccella Valdemone per la festa di domenica 12 novembre

La festa di San Martino si annuncia come un evento imperdibile per gli amanti della tradizione e della buona cucina. Prevista per domenica 12 novembre 2023 nella suggestiva cornice di Roccella Valdemone (Messina), l’evento offre un’immersione completa nelle delizie gastronomiche locali, in un'atmosfera che promette di essere accogliente e festosa.

L'evento è organizzato dalla Pro Loco Roccella Valdemone, ed è dedicato all'autentica degustazione dei prodotti tipici del luogo. I visitatori avranno l'opportunità di assaporare i maccheroni al sugo di maialino nero, un piatto che promette di deliziare i palati con i sapori intensi e genuini della carne suina allevata localmente.

Non mancheranno le specialità come salsiccia locale, formaggi, salumi, tutti prodotti che raccontano la storia e la cultura gastronomica del territorio. L'offerta si arricchisce di sapori dolci e croccanti con nocciole e castagne, frutti autunnali per eccellenza, che invitano a celebrare il cambio di stagione in maniera tradizionale.

Il vino, elemento centrale della cultura italiana e compagno ideale per ogni pasto, sarà presente per accompagnare ogni degustazione, mentre i dolci tipici concluderanno l'esperienza culinaria.

La festa si terrà in Piazza Duomo dalle ore 10 promettendo di essere un punto d'incontro per la comunità locale e per i viaggiatori che desiderano scoprire i sapori e le tradizioni di Roccella Valdemone. Per informazioni telefonare al numero 3406860321.