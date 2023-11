Messina, un bagno nella fontana del Nettuno costa caro a un 49enne. Aveva postato il video su Tik Tok

Un episodio singolare e curioso che si era verificato nella notte tra il 24 ed il 25 ottobre si è concluso con un verbale che ora il responsabile dovrà pagare dopo essere stato identificato dalla polizia municipale. Tutto inizia a seguito di una denuncia arrivata al comando del corpo vuoi anche perché l'esagitato protagonista oltre a tuffarsi nella vasca della Fontana del Nettuno, ha anche postato su Tik Tok il video della sua bravata. Scattate le indagini non è stato particolarmente difficile risalire all'uomo. La sua foto pubblicata sul social è stata incrociata con quella inserita nella banca dati della motorizzazione civile. Inoltre, dalle telecamere del sistema di video sorveglianza che in quella zona sono numerose, si è riusciti a risalire alla data e all'ora: 24 ottobre alle ore 23. Dopo aver verificato l'assenza di danneggiamenti alla Fontana del Nettuno, la polizia municipale ha proceduto a verbalizzare S. C., 49 anni, ai sensi dell'articolo 22 del regolamento di polizia municipale