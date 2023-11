Messina, blitz della Municipale su via E.L. Pellegrino: rimosse auto e sanzionate moto parcheggiate sul marciapiede FOTO

Un autentico blitz della Municipale che... costa caro ai proprietari dei veicoli parcheggiati in zona vietata. Gli agenti hanno elevato multe e prelevato auto e moto posizionate sul marciapiede all'altezza di via E.L. Pellegrino (lato mare). Su questa via, una delle perpendicolari di viale San Martino, si può parcheggiare su un solo lato, mentre l'altro è riservato a inversioni di marcia o per tornare indietro. Numerose soprattutto le moto sanzionate, nonostante la possibilità di parcheggiare i mezzi negli appositi stalli.

La multa... nel cruscotto