De Luca punzecchia il ministro Salvini: “Il suo progetto del Ponte sullo Stretto? Un bluff”

"Dopo che abbiamo smascherato il progetto del Ponte di Salvini, il governo ha fatto un passo indietro e non prenderà i soldi per finanziare l’opera dal Fondo di Sviluppo e Coesione. Ma quello che adesso leggiamo sul testo della manovra in merito al presunto finanziamento del ponte sullo stretto rasenta il ridicolo". Lo afferma il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca, che aggiunge: "È vero che sono state indicate le somme di circa 11,6 miliardi per finanziare da qua al 2032 il Ponte - soldi che comunque non basterebbero - ma appare surreale, e da dilettanti, il metodo. In pratica il governo sotto dettatura di Salvini indica i fondi a debito, quindi che ad oggi il governo non ha in cassa, tanto che lo stesso governo intima al ministero dei trasporti ogni anno di spiegare dove intende trovare le risorse per finanziare proprio il ponte. Si legge nel testo ufficiale: 'nelle more dell’individuazione atte a ridurre l’onore a carico del bilancio dello stato'. Aggiungendo inoltre che 'entro il 30 giugno di ogni anno... il ministero delle infrastrutture presenta informativa al CIPESS sulle iniziative intraprese ai fini del reperimento di fonti di finanziamento diverse da quelle a carico del bilancio nazionale a copertura dei costi di realizzazione dell’opera'".