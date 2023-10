Messina, incidente in tangenziale: traffico rallentato in direzione Catania

Tamponamento in tangenziale nel pomeriggio. Coinvolte due auto all'interno della galleria S. Giovanni tra gli svincoli di Gazzi e San Filippo. Sul posto polizia stradale e 118. Feriti lievi tra gli occupanti delle due vetture, ma pesanti, invece, sono le ripercussioni sulla viabilità in direzione Catania. La lunga colonna di mezzi che si è formata viene fatta lentamente defluire dagli agenti della polstrada in attesa che i mezzi incidentati vengano portati via dal carro attrezzi.

IN AGGIORNAMENTO