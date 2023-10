Messina, i bus turistici bloccano quelli dell'ATM sul Corso Cavour. Una soluzione va trovata urgentemente

Messina è, sulla carta, una città a vocazione turistica ma, di fatto, sulla gestione dei flussi turistici, spesso, si lascia cogliere impreparata. Come oggi, sul corso Cavour, dove alcuni bus dai quali sono scesi dei turisti diretti al campanile del Duomo, hanno creato un tappo alla circolazione dei mezzi pubblici locali rimasti fermi per diversi minuti. Tutto questo accadeva anche qualche settimana fa, ma adesso, con la posa dei cordoli, è impossibile per i conducenti dei mezzi dell'ATM oltrepassare l'ostacolo non potendo uscire fuori la corsia "preferenziale". Con le conseguenze che sono facilmente immaginabili: innanzitutto, i ritardi accumulati sulla tabella di marcia e i disservizi causati a quanti stanno prendendo una certa confidenza con i mezzi pubblici

Il problema che andrebbe risolto è quello di trovare un'area dove consentire ai bus di far scendere i passeggeri. I croceristi a Piazza Duomo possono arrivarci autonomamente vista la vicinanza delle navi, ma bisogna trovare soluzioni per quelli che da altre citta, nell'ambito di un tour in Sicilia, arrivano a Messina per assistere alla funzione del campanile astronomico. La piccola insenatura tra il corso Cavour e la piazza del duomo non consente la sosta a più di due autobus (peraltro invadendo la pista ciclabile), e quando in giornate come quelle odierna i mezzi sono in numero maggiore ecco che tutto si paralizza. Strano, però, che nella città nella quale si stanno realizzando svariati parcheggi di interscambio per evitare l'intasamento in pieno centro, debbano essere, loro malgrado, i mezzi di trasporto collettivo a crearlo. Ed anche ostacolando il trasporto pubblico locale.