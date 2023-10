Messina, aggredì i poliziotti dopo un incidente stradale: arrestata una 40enne. Il bollettino della Questura

Sono 9 le persone arrestate dai poliziotti delle Volanti nelle ultime settimane e 43 quelle denunciate all’Autorità Giudiziaria. Nel corso del consueto controllo del territorio, i reati emersi e contestati sono i più svariati. Tentato furto, tentata rapina, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente sono quelli che hanno portato all’arresto in flagranza.

L'aggressione ai poliziotti

In particolare, l’arresto di una quarantenne messinese per il reato di lesioni personali aggravate commesse nei confronti di pubblici ufficiali. Insultati, spintonati e colpiti i poliziotti intervenuti lungo viale Italia a seguito di segnalazione in sala operativa di incidente che, poco prima, aveva causato il danneggiamento di due auto in sosta in via Marco Polo. Rintracciata l’auto segnalata ed invitata la conducente a riferire su quanto accaduto, è emerso chiaramente che era in evidente stato di alterazione psico-fisica, come riscontrato da linguaggio sconnesso e alito vinoso. La donna ha aggredito verbalmente e fisicamente prima gli agenti e successivamente gli operatori sanitari intervenuti. La quarantenne è stata altresì denunciata per rifiuto a sottoporsi ad accertamenti sanitari in seguito all’incidente stradale.

Droga e spaccio

Emerge il dato relativo al numero di interventi legati a crimini perpetrati nell’ambito della produzione e dello spaccio di sostanza stupefacente destinata al mercato cittadino.

In particolare, un sessantaquattrenne messinese è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in quanto trovato, nella sua abitazione e nelle immediate adiacenze, nella disponibilità di circa 650 grammi di hashish. Altri due distinti soggetti sono stati, inoltre, arrestati per il medesimo reato perché trovati in possesso, rispettivamente, di 32 grammi di cocaina il primo e di 42 grammi di hashish il secondo. Quest’ultimo, un ventiduenne messinese sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, è stato anche denunciato per averne violato le prescrizioni.

I controlli antidroga delle Volanti effettuati nelle scorse settimane hanno consentito un ulteriore sequestro di marijuana, hashish, ecstasy e MDMA che ha portato alla denuncia all’Autorità Giudiziaria di un trentaquatrenne messinese indagato per produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti. Con l’ausilio di un’unità cinofila della Questura di Palermo, i poliziotti hanno trovato e sequestrato i diversi tipi di droga in più locali in uso al giovane messinese, nonché bilancini di precisione, una macchina sottovuoto, diverse buste e l’occorrente per il confezionamento.

Porto abusivo di armi

Porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere è il reato contestato ad un altro soggetto denunciato all’Autorità Giudiziaria, una ventiquattrenne di origini polacche residente a Messina. Rintracciata nottetempo in via del Santo a seguito di incidente autonomo che aveva causato poco prima danni a tre veicoli, la donna è stata trovata in possesso di due mazze da baseball lunghe quasi 70 centimetri e di un mazzafrusto di 45 centimetri accessoriato con catene e sfere metalliche.

Gli altri controlli

A margine dell’attività svolta, negli ultimi 30 giorni i poliziotti delle Volanti hanno sottoposto a controllo 4.565 persone e 1.750 autovetture, nonché elevato 58 sanzioni ai sensi del Codice della Strada.

Si precisa che i procedimenti sono ancora in fase di indagini preliminari e che, in ossequio al principio di non colpevolezza e fino a sentenza di condanna passata in giudicato, sarà svolto ogni ulteriore accertamento che dovesse rendersi necessario, anche nell’interesse degli indagati.