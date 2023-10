Visita pastorale a San Pier Niceto. Un abbraccio anche ai nonnini della casa di cura

Un abbraccio a tutta la comunità di San Pier Niceto è stato rivolto oggi dal vescovo ausiliare monsignor Cesare Di Pietro, in occasione della visita pastorale prevista nei comuni di San Pier Niceto, Torregrotta e Monforte San Giorgio. Monsignor Di Pietro ha fatto visita ai nonnini della casa di riposo "Magnificat Divin Zelo" ed è stato accolto dal parroco Francesco De Domenico, dall'amministrazione comunale nella persona del sindaco Domenico Nastasi e degli assessori Mariagiovanna Cattafi, Pietro Insana e Giuseppe Ruggeri, da Antonina Amabile della comunità "Magnificat" e da molti fedeli. I nonnini, nella veste di "giornalisti", hanno rivolto delle domande al vescovo, il quale ha apprezzato come gli anziani vengono accuditi in maniera significativa e propositiva.

A seguire, poi, la celebrazione della santa messa nella chiesa Madre di San Pier Niceto, dove mons. Di Pietro ha abbracciato tutta la comunità, recentemente colpita dagli incendi. "La visita pastorale è un'esperienza volta a manifestare la tenerezza paterna di Dio - ha detto il vescovo -. Una visita che si è stabilizzata nell'età moderna ma che ha radici molto più antiche, addirittura apostoliche. Il Signore non ci toglie le croci, ma ci aiuta ad attraversarle. Tutte le difficoltà quotidiane diventino non un tunnel senza via d'uscita, ma una via per la speranza. Bisogna trasformare un momento di disperazione, come quello dovuto agli incendi, in rinascita - ha detto mons. Di Pietro -. Per il rimboschimento delle campagne ogni bambino può piantare un alberello. Guardiamo al futuro con fiducia. Dio ci chiama all'amore totale e radicale, perché un amore mediocre sarebbe la negazione dell'amore stesso. Le ferite devono diventare feritoie, perché sprigionino luce e tesori di grazia - ha aggiunto-. L'amore non può essere mai un comando, ma un'esigenza spontanea del cuore. Voi avete sperimentato la gravità del pericolo, ma anche la forza dell'amore di Dio. Lui continuerà ad essere sempre e comunque la nostra forza. Senza dolore non c'è amore e senza amore non c'è vita". La visita pastorale proseguirà domani con l'arcivescovo Giovanni Accolla, che incontrerà il mondo del lavoro, il mondo della scuola e infine quello della politica con un incontro che si svolgerà nell'aula consiliare di Torregrotta alla presenza dei sindaci.