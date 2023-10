Quattro borse di studio per perfezionamento e ricerca: bando della fondazione “Imbesi” per giovani laureati in UniMe. Ecco come candidarsi

La Fondazione “Prof. Antonio Imbesi” ha bandito tre concorsi per quattro borse di studio. Due sono borse di perfezionamento all’estero, una per collaborazione all’attività di ricerca ed una di studio e ricerca destinata a giovani laureati.

Per la partecipazione è richiesta la laurea specialistica/magistrale in Farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche o la laurea in Scienze e tecniche erboristiche, Scienze farmaceutiche applicate, Scienze farmaceutiche applicate ai prodotti per la salute, conseguita presso l’Università di Messina. La durata delle borse è di 12 mesi.

La fruizione delle borse, avrà inizio il 2 gennaio 2024. L’importo delle borse per il perfezionamento all’estero ammonta a euro 12.000. Per il periodo di ricerca svolto all’estero è previsto un aumento del 100% dell’importo della borsa.

La Borsa di collaborazione all’attività di ricerca sarà di euro 12.000 mentre quella di studio e ricerca, destinata a giovani laureati, sarà di euro 6.000.

La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissata per le ore le ore 17.30 del 17 novembre 2023. Le domande potranno essere presentate entro le ore 17.30 del 17 novembre 2023 alla sede amministrativa della Fondazione, c/o studio dott. Corrado Lenzo, via Cesareo n. 29 - 98123 Messina. I bandi possono essere scaricati dal sito della Fondazione Imbesi o dal sito dell’Università degli Studi di Messina.