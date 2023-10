Efficientamento energetico, il Comune di Messina premiato a Bologna

Il sindaco Federico Basile, presente oggi, mercoledì 25, a Genova alla 40esima edizione dell’Assemblea nazionale ANCI dal titolo “Tre colori sul cuore: i sindaci uniscono l’Italia”.

Un intenso programma di lavori, avviato ieri, martedì 24, nel Padiglione Blu del waterfront Levante, con la cerimonia ufficiale di apertura alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che si concluderà domani, giovedì 26 ottobre. Una tre giorni di eventi per puntare i riflettori sui temi più attuali per le amministrazioni locali, oltre che occasione di cerimonie di assegnazione di premi a Comuni italiani che si sono distinti in specifici settori.

Tra questi, figura il Comune di Messina che nella mattinata di oggi, il sindaco Basile, alla presenza del ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, ha ricevuto il premio “VIVI, territorio vivibile” da parte di GSE.

“Portiamo a casa con orgoglio un importante riconoscimento – commenta Basile – promosso dalla società Gestore dei Servizi Energetici che ha posizionato Messina tra i primi 4 Comuni, individuati su scala nazionale, come beneficiario del Premio grazie alla sensibilità per il tema e l’efficienza dimostrata dall’Amministrazione attraverso le nostre importanti richieste di Certificati Bianchi per riqualificare il Sistema di illuminazione pubblica”.

“Un ennesimo riconoscimento che vede la nostra Città all’avanguardia nel panorama italiano per la promozione dello sviluppo sostenibile e per essersi contraddistinta in termini di efficientamento energetico, grazie ad un lavoro di squadra unitamente all’importante contributo dell’assessore al ramo Francesco Caminiti, abbiamo ottenuto un significativo premio davanti ad una platea nazionale”, conclude il sindaco Basile.